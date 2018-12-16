Rizespor - Alanyaspor maçında kaleciler çoştu!
18 Mart 2019, Pazartesi
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- Alanyaspor maçında kaleciler çoştu!

Rizespor - Alanyaspor maçında kaleciler çoştu!

Müthiş tempolu geçen Ç.Rize-Alanya maçında ile Haydar Yılmaz müthiş kurtarışlar yaptı. İki kaleci birer penaltı çıkardı maç 1-1 bitti.

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kıran kırana bir futbol vardı. ile Alanya karşılıklı ataklarla bol pozisyona girerken kaleciler ön plana çıktı. Müsabakada daha etkili olan taraf Ç. Rize'ydi. Ev sahibi; Samudio, Muric ve Brabec ile etkili olmaya çalışsa da sonuç alamadı. Alanya ataklarını ise durdurdu. 42'de Cenk Ahmet'in ortasına Fernandes gelişine vurunca Alanya 1-0 öne geçti ve devreyi önde kapattı. İkinci yarıya Ç. fırtına gibi girdi. 48'de Koray düşürüldü, hakem Cüneyt Çakır önce devam ettirdi sonra VAR'a bakıp penaltıyı verdi. Topun başına geçen Saadane kaleci Haydar'ı geçemedi. Ataklarını sürdüren Rize, 56'da Muric'in kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. 78'de Villafanez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Fernandes, kaleci Gökhan'a takıldı.


SERGEN YALÇIN: 1 PUAN İYİ SONUÇ

Alanyaspor Teknik Direktörü , Rize'de psikolojisi zor bir maç oynadıklarını ifade etti. Başarılı hoca, "İki taraf için de önemli bir puan mücadele oldu. Pozisyonlar, goller, atılamayan penaltı vardı. Karmaşık bir maç oldu. Verdiğimiz pozisyonlar çok iyi değil bizim için. Deplasmandan alınan bir puan iyidir. Maçın hakkı buydu zaten" dedi.

  1. 16.12.2018
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