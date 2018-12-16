Rizespor - Alanyaspor maçında kaleciler çoştu!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kıran kırana bir futbol vardı. Çaykur Rize ile Alanya karşılıklı ataklarla bol pozisyona girerken kaleciler ön plana çıktı. Müsabakada daha etkili olan taraf Ç. Rize'ydi. Ev sahibi; Samudio, Muric ve Brabec ile etkili olmaya çalışsa da sonuç alamadı. Alanya ataklarını ise Gökhan Akkan durdurdu. 42'de Cenk Ahmet'in ortasına Fernandes gelişine vurunca Alanya 1-0 öne geçti ve devreyi önde kapattı. İkinci yarıya Ç. Rizespor fırtına gibi girdi. 48'de Koray düşürüldü, hakem Cüneyt Çakır önce devam ettirdi sonra VAR'a bakıp penaltıyı verdi. Topun başına geçen Saadane kaleci Haydar'ı geçemedi. Ataklarını sürdüren Rize, 56'da Muric'in kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. 78'de Villafanez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Fernandes, kaleci Gökhan'a takıldı.



SERGEN YALÇIN: 1 PUAN İYİ SONUÇ



Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rize'de psikolojisi zor bir maç oynadıklarını ifade etti. Başarılı hoca, "İki taraf için de önemli bir puan mücadele oldu. Pozisyonlar, goller, atılamayan penaltı vardı. Karmaşık bir maç oldu. Verdiğimiz pozisyonlar çok iyi değil bizim için. Deplasmandan alınan bir puan iyidir. Maçın hakkı buydu zaten" dedi.