4x4 Sivasspor!
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri 4x4 Sivasspor!

4x4 !

4x4 Sivasspor!

Yiğidolar, ’nü 4-0 yenerek, yeni hocası ile çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.

'in 16. haftasında son haftaların formda takımı evinde 'nü bozguna uğrattı. 43'te Ankaragücü'nde Alihan, 'i ceza sahasında düşürdü ve Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Robinho, üst direğe çarptırarak fileleri havalandırdı: 1-0. 1 dakika sonra Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir, Alihan'dan hızlı davranarak şutunu çekti ve 2-0 yaptı. Sivasspor, 64. dakikada farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0. 77'de Robinho savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde buldu ve şutunu göndererek skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Sevisspor 4-0 kazandı. Yiğidolar, böylelikle yönetiminde çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini almayı başardı.

  1. 16.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4x4 Sivasspor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN