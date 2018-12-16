4x4 Sivasspor!
Yiğidolar, Ankaragücü’nü 4-0 yenerek, yeni hocası Hakan Keleş ile çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 16. haftasında son haftaların formda takımı Sivasspor evinde Ankaragücü'nü bozguna uğrattı. 43'te Ankaragücü'nde Alihan, Muhammet Demir'i ceza sahasında düşürdü ve Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Robinho, üst direğe çarptırarak fileleri havalandırdı: 1-0. 1 dakika sonra Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir, Alihan'dan hızlı davranarak şutunu çekti ve 2-0 yaptı. Sivasspor, 64. dakikada farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0. 77'de Robinho savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde buldu ve şutunu göndererek skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Sevisspor 4-0 kazandı. Yiğidolar, böylelikle Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini almayı başardı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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