4x4 Sivasspor!

Süper Lig'in 16. haftasında son haftaların formda takımı Sivasspor evinde Ankaragücü'nü bozguna uğrattı. 43'te Ankaragücü'nde Alihan, Muhammet Demir'i ceza sahasında düşürdü ve Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Robinho, üst direğe çarptırarak fileleri havalandırdı: 1-0. 1 dakika sonra Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir, Alihan'dan hızlı davranarak şutunu çekti ve 2-0 yaptı. Sivasspor, 64. dakikada farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0. 77'de Robinho savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde buldu ve şutunu göndererek skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Sevisspor 4-0 kazandı. Yiğidolar, böylelikle Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini almayı başardı.