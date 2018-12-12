Süper Lig'de günün özeti! (11.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Süper Lig'de 5'inci sıraya kadar tırmanan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, transfer döneminin hareketli geçeceğini ifade etti. Başarılı çalıştırıcı, "Hedefimiz ilk 10'da olmak. İlk yarıda kalan 2 maçımız var, inşallah ikisinden de galibiyet alırız. Transfer için belirlediğimiz isimlere yönetim teklif götürecek. 1-2 transferle bitmeyeceğini söyleyebilirim" dedi.
'FİNALDEN DE ÖTE BİR MAÇ'
Alanyaspor'u konuk edecek Çaykur Rize'de Vedat Muric, taraftarı maça davet etti. G.Saray maçında tarih yazma şansını kaçırdıklarını belirten Kosovalı golcü, "Bu hafta finalden de öte bir maç oynayacağız. Tek isteğimiz, seyircilerimiz tribünleri doldurup bizi desteklesinler" dedi. Muric, ikinci yarıda çok daha iyi yerlere geleceklerine inandığını sözlerine ekledi.
GÖZTEPE YENİDEN DOĞACAK
Takımı Kemal Özdeş'e emanet eden Göztepe, evindeki Bursaspor maçıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son 4 maçını kaybeden sarı-kırmızılılarda ilk idmanına çıkan tecrübeli hoca, takımla bir toplantı yaptı. Geçmişi unutmaları gerektiğini hatırlatan Özdeş'in, "Biz kaliteli bir takımız. Sorunumuz psikolojik. Bulunduğumuz yerden çok daha iyi seviyede olmayı hak ediyoruz. Bursaspor maçıyla yeniden gerçek kimliğimize kavuşacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
HEDEF 4 PUAN
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki maçta 4 puanın çok iyi olacağını belirtti. Yalçın, 2-3 oyuncu transfer edecekleri bilgisini de paylaştı.
COSTA'YA 3 MAÇ
PFDK, Adana Demir'le oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Da Costa'ya 3 maç ceza verdi. Adana Demirli Traore de 3 maç ceza aldı.
YOLUN BAŞINDAYIZ
Kayseri'yle ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Hikmet Karaman, daha yolun başında olduklarını ve Akhisar maçına odaklandıklarını söyledi.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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