Atiker Konyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takımdan ayrı çalışan Fallou Diagne ve Selim Ay antrenmanda yer almazken diğer oyuncular yoğun yağmur altında ısındı. Pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.