Atiker Konyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
06 Aralık 2018, Perşembe
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’da maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

'in 15'inci haftasında ile karşılaşacak ’da hazırlıklar sürüyor.

, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam etti. Takımdan ayrı çalışan Fallou Diagne ve Selim Ay antrenmanda yer almazken diğer oyuncular yoğun yağmur altında ısındı. Pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

  1. 6.12.2018 20:18
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