Atiker Konyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor.
Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takımdan ayrı çalışan Fallou Diagne ve Selim Ay antrenmanda yer almazken diğer oyuncular yoğun yağmur altında ısındı. Pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
- 6.12.2018 20:18
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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