Süper Lig'de günün özeti! (30.11.18)

BURSASPOR'DAN TRANSFER MÜJDESİ



Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "2-3 tane oyuncu bakıyoruz. Öyle oyuncu alalım ki hem ikinci yarıda bize katkısı olsun hem de gelecek sezona yatırım olsun" bilgisini verdi.



16 TARAFTARA 6222'DEN CEZA



Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta İzmir'de oynanan Göztepe-Başakşehir karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili 16 kişiye 6222 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, yabancı madde atan 10, hakaret oluşturan söz ve davranışta bulunan 5 ve alkollü olarak spor alanına girerek taşkınlık yapan 1 şahsa ceza verildiği bildirildi.



FIRAT AYDINUS BAŞARILI



Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, bir okulda katıldığı davette, olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus'u başarılı bulduğunu söyledi. Özdilek, "Hakemlerimizi yetenekli olan ve olmayan diye ayırmak lazım. Son süreçte Fırat Aydınus'u başarılı buluyorum" dedi.



ANKARAGÜCÜ'NDE GERİ SAYIM BAŞLADI



Ankaragücü'nde tepkilere yol açan stat krizi konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni stadı Eryaman'da son aşamaya gelindi. Ankara Eryaman Stadı'nda koltuk yerleştirme işlemleri başlarken, ışıklandırma da test edildi. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan stat 22 bin koltuk kapasiteli olacak. Hibrit çimin serilmesiyle birlikte görüntüsü tam anlamıyla ortaya çıkan statta 51 adet loca yer alıyor.

DENİZLİ'DEN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ



İsabetli ön görüleriyle bilinen Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, şampiyonluk tahmininde bulundu. Denizli, "Bu sezon 28-29. haftalarda şampiyonluk yarışı netleşebilir. Geçen sezon olduğu gibi son haftaya kadar 3-4 takımın potada olacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

ANTALYA'DA SARI ALARM



Göztepe'yi konuk edecek Antalya'da 6 futbolcu sarı kart sınırında. Sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan Doukara'nın yanı sıra Boffin, Danilo, Yekta, Chico ve Maicon, kart görürlerse Bursa'da forma giyemeyecek.

YENİ MALATYASPOR'DA HEDEF İSTİKRAR



Süper Lig'in flaş ekiplerinden Y.Malatya'da Sportif Direktör Ali Ravcı, istikrar vurgusu yaptı. Ravcı, "Bu ülkenin en üst ligindeyiz ve bu kısa bir sürede oluşmuş bir başarı. Ama önemli olan buraya gelmek değildir, burada tutunabilmektir" dedi.