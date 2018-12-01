Sivasspor'tan lidere gözdağı!

Sivasspor'un Teknik Direktör Hakan Keleş, lider Başakşehir'e gözdağı verdi. Deplasmanda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında takım olarak çok güzel bir oyun sergilediklerini hatırlatan Keleş, "Oyuncularımızın konsantrasyonu iyi olduğunda, rakipten daha istekli oynayarak mücadeleyi ön plana çıkarttığımızda, lider Başakşehir yenemeyeceğimiz bir takım değil" dedi. Rakiplerini yenecek güçte olduklarının altını çizen genç çalıştırıcı, "Her şeyden önce iyi konsantre olmamız lazım. Lideri yenmenin keyfini yaşamak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz" diye iddialı konuştu.