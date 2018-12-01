Beşiktaş'a derbi müjdesi!
Norveç’e götürülmeyen Medel, Quaresma ve Gökhan Gönül yarınki Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Sakatlanan Lens’te ise endişeli bir durum yok.
ATİBA VE GÜVEN DÖNÜYOR
Buna rağmen Beşiktaş'ta derbide iki de önemli eksik var. Pepe ve Babel'in, G.Saray'a karşı forma giyemeyecekleri kesin gibi. Tedavileri devam eden Enzo Roco ile bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Töre de derbide forma giyemeyecek diğer isimler. Öte yardan Norveç deplasmanına götürülmeyen Kanadalı yıldız Atiba, U21 takımıyla çalışarak antrenman eksiğini kapattı. UEFA kadrosunda yer almayan genç Güven Yalçın'ın da yarın akşam oynanacak derbi maçının 18 kişilik kadrosunda olacağı ifade edildi.
PAZAR GÜNÜNE İSYAN!
Beşiktaş camiası, G.Saray derbisinin pazar günü oynanmasına isyan ediyor. G.Saray'ın, çarşamba akşamı maç sonrası Moskova'dan döndüğünü belirten siyah-beyazlılar, "Rakibimiz Perşembe günü dinlenmiş, cuma ve cumartesi de iki idman yaparak maça çıkacak. Biz ise sadece 1 gün idman yapabileceğiz" diyerek derbinin pazar değil pazartesi günü oynanmasının adaletli olduğunu savundular.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Beşiktaş'a derbi müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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