Beşiktaş'a derbi müjdesi!
03 Mart 2019, Pazar
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'a derbi müjdesi!

Beşiktaş'a derbi müjdesi!

Norveç’e götürülmeyen , Quaresma ve yarınki derbisinde forma giyebilecek. Sakatlanan Lens’te ise endişeli bir durum yok.

Avrupa Ligi'nde muhteşem bir geri dönüş yapan 'a, sakat oyunculardan da iyi haber geldi... Siyah-beyazlılarda , Quaresma ve , sakatlıkları sebebiyle Norveç deplasmanına götürülmemişti. Tedavilerini ve çalışmalarını 'da sürdüren oyuncularla ilgili olarak sağlık heyetinden gelen haberler yüzleri güldürdü. Üç yıldızın da yarın Vodafone Park'ta oynanacak G.Saray derbisinde forma giyebilecekleri ifade edilirken; Sarpsborg maçının 70'inci dakikasında sakatlanan ancak oyuna devam eden Lens'in de pazar günü takımdaki yerini alacağı öğrenildi.

ATİBA VE GÜVEN DÖNÜYOR
Buna rağmen Beşiktaş'ta derbide iki de önemli eksik var. ve Babel'in, G.Saray'a karşı forma giyemeyecekleri kesin gibi. Tedavileri devam eden Enzo Roco ile bireysel çalışmalarına devam eden de derbide forma giyemeyecek diğer isimler. Öte yardan Norveç deplasmanına götürülmeyen Kanadalı yıldız , U21 takımıyla çalışarak antrenman eksiğini kapattı. UEFA kadrosunda yer almayan genç Güven Yalçın'ın da yarın akşam oynanacak derbi maçının 18 kişilik kadrosunda olacağı ifade edildi.

PAZAR GÜNÜNE İSYAN!
Beşiktaş camiası, G.Saray derbisinin pazar günü oynanmasına isyan ediyor. G.Saray'ın, çarşamba akşamı maç sonrası 'dan döndüğünü belirten siyah-beyazlılar, "Rakibimiz Perşembe günü dinlenmiş, cuma ve cumartesi de iki idman yaparak maça çıkacak. Biz ise sadece 1 gün idman yapabileceğiz" diyerek derbinin pazar değil pazartesi günü oynanmasının adaletli olduğunu savundular.
  1. 1.12.2018
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