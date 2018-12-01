Kabus yaşattılar!
Norveç basını, Beşiktaş’ın 2-0 geriden gelip kazanması için “Rüya gibi başlangıç kabusla sonuçlandı” ifadesini kullandı.
LORİS KARİUS ZAFERE İNANIYOR
Sarpsborg maçında yediği hatalı gollerle bir kez daha hedef tahtasına oturan Loris Karius, yarın oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili olarak; "Taraftarımızın desteği ile harika bir atmosfer olacak. Norveç'te olduğu gibi herkes yüzde 100'ünü verirse zorla maçtan galibiyetle ayrılacağız" dedi.
TOSİC'İN KARISI DERBİYE GELİYOR
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, derbi öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karleusa, "Sevgili Beşiktaş taraftarları. G.Saray'a karşı takımımızı desteklemek için pazar günü Vodafone Park'a geliyorum. İki gün sonra görüşürüz" paylaşımında bulundu.
AYAĞININ TOZUYLA DERBİYE ÇALIŞTI
Beşiktaş, Norveç'ten İstanbul'a döndükten 2 saat sonra antrenmana çıktı. Dün sabah 08.50'de İstanbul'a dönen Beşiktaşlı futbolcular, 11.00'de yaptıkları idmanda G.Saray derbisi hazırlıklarına başladı. Sarpsborg maçında oynayanlar salonda yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer futbolcular sahada 1.5 saat kondisyon ve pas ağırlıklı çalıştı.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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