Kabus yaşattılar!
03 Mart 2019, Pazar
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Kabus yaşattılar!

Kabus yaşattılar!

basını, ’ın 2-0 geriden gelip kazanması için “Rüya gibi başlangıç kabusla sonuçlandı” ifadesini kullandı.

'ın temsilcisi Sarpsborg'u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmesi, ülke basınında geniş yankı buldu. Norveç devlet televizyonu NRK, "Rüya gibi başlangıç kabusla sonuçlandı" başlığı ile duyurduğu haberinde, "Sarpsborg, 'den gelen konuğunu şok etti, daha sonra Beşiktaş oyunun kontrolünü eline alarak önemli bir geri dönüşe imza attı" ifadelerine yer verdi. "Sarpsborg doğru çıktığı yolda kayboldu" başlığını atan Aftenposten gazetesinin haberinde ise Norveçliler için unutulmaz bir akşam gibi görünen maçın kabusa döndüğü vurgulandı. Haberde ev sahibi kulübün çok hızlı maça başladığı aktarılırken, Beşiktaş'ın, Sarpsborg takımının hızını kestiği ve şok bir sonuçla geri dönmesini bildiği belirtildi.

LORİS KARİUS ZAFERE İNANIYOR
Sarpsborg maçında yediği hatalı gollerle bir kez daha hedef tahtasına oturan , yarın oynanacak derbisiyle ilgili olarak; "Taraftarımızın desteği ile harika bir atmosfer olacak. Norveç'te olduğu gibi herkes yüzde 100'ünü verirse zorla maçtan galibiyetle ayrılacağız" dedi.

TOSİC'İN KARISI DERBİYE GELİYOR
Beşiktaş'ın eski futbolcusu 'in eşi , derbi öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karleusa, "Sevgili Beşiktaş taraftarları. G.Saray'a karşı takımımızı desteklemek için pazar günü Vodafone Park'a geliyorum. İki gün sonra görüşürüz" paylaşımında bulundu.

AYAĞININ TOZUYLA DERBİYE ÇALIŞTI
Beşiktaş, Norveç'ten 'a döndükten 2 saat sonra antrenmana çıktı. Dün sabah 08.50'de İstanbul'a dönen Beşiktaşlı futbolcular, 11.00'de yaptıkları idmanda G.Saray derbisi hazırlıklarına başladı. Sarpsborg maçında oynayanlar salonda yenilenme çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer futbolcular sahada 1.5 saat kondisyon ve pas ağırlıklı çalıştı.
  1. 1.12.2018
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