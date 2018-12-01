Beşiktaş'ta Lens UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyisi seçildi! – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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'ta Lens 'nde 5. haftanın en iyisi seçildi!

Beşiktaş'ta Lens UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyisi seçildi!

’ın Hollandalı yıldızı , ’nde “5’inci haftanın oyuncusu” seçilmeyi başardı

, I Grubu'nda deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda , 2 gol ve 1 asistle oynayarak maçın yıldızı oldu. İlk olarak haftanın 11'ine seçilen Hollandalı oyuncu, sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası sonrasında "Haftanın oyuncusu" adayları arasında gösterilmişti. Sporting'den Fernandes, 'den Giroud ve Milan'dan ile yarışan Jeremain Lens, "Haftanın oyuncusu" seçildi.

BARÇA'DAN KARTAL'A BİZİ Mİ ANDINIZ!
Avrupa, Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısında 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete uzanmasını konuşuyor. Avrupa Ligi'nin twitter hesabı da "Ne geri dönüş ama..." diyerek 'ın bu büyük başarısın övdü. 'nın hesabı ise Beşiktaş'a cevap vererek "Biri geri dönüş diyerek bizi mi andı ne" ifadelerini kullandı. Barça, 2016-17 sezonunda Devler Ligi'nde 'ye deplasmanda 4-0 yenildikten sonra evindeki karşılaşmayı 6-1 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza atmıştı.

  1. 1.12.2018
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