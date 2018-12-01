Beşiktaş'ta Lens UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyisi seçildi!
Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi’nde “5’inci haftanın oyuncusu” seçilmeyi başardı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, 2 gol ve 1 asistle oynayarak maçın yıldızı oldu. İlk olarak haftanın 11'ine seçilen Hollandalı oyuncu, sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası sonrasında "Haftanın oyuncusu" adayları arasında gösterilmişti. Sporting'den Fernandes, Chelsea'den Giroud ve Milan'dan Hakan Çalhanoğlu ile yarışan Jeremain Lens, "Haftanın oyuncusu" seçildi.
BARÇA'DAN KARTAL'A BİZİ Mİ ANDINIZ!
Avrupa, Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısında 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete uzanmasını konuşuyor. Avrupa Ligi'nin twitter hesabı da "Ne geri dönüş ama..." diyerek Kartal'ın bu büyük başarısın övdü. Barcelona'nın Türkiye hesabı ise Beşiktaş'a cevap vererek "Biri geri dönüş diyerek bizi mi andı ne" ifadelerini kullandı. Barça, 2016-17 sezonunda Devler Ligi'nde PSG'ye deplasmanda 4-0 yenildikten sonra evindeki karşılaşmayı 6-1 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza atmıştı.
- 1.12.2018
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Toplam 1
Yorum
Zeki Şenol hoca karakterli Çalışkan dürüst aldığı paraya saygı gösteren milli takımda eğlence bar adı olmayan vatansever bir insandır
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Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
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Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
Beşiktaş'ta Lens UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyisi seçildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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