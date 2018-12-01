Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, 2 gol ve 1 asistle oynayarak maçın yıldızı oldu. İlk olarak haftanın 11'ine seçilen Hollandalı oyuncu, sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası sonrasında "Haftanın oyuncusu" adayları arasında gösterilmişti. Sporting'den Fernandes, Chelsea'den Giroud ve Milan'dan Hakan Çalhanoğlu ile yarışan Jeremain Lens, "Haftanın oyuncusu" seçildi.



BARÇA'DAN KARTAL'A BİZİ Mİ ANDINIZ!

Avrupa, Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısında 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete uzanmasını konuşuyor. Avrupa Ligi'nin twitter hesabı da "Ne geri dönüş ama..." diyerek Kartal'ın bu büyük başarısın övdü. Barcelona'nın Türkiye hesabı ise Beşiktaş'a cevap vererek "Biri geri dönüş diyerek bizi mi andı ne" ifadelerini kullandı. Barça, 2016-17 sezonunda Devler Ligi'nde PSG'ye deplasmanda 4-0 yenildikten sonra evindeki karşılaşmayı 6-1 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza atmıştı.