Geçtiğimiz aylarda Adana İl Hakem Kurulu Başkanlığı'na atanan Mustafa Kürşat Uçar ve yönetim kurulu üyesi Muharrem Dama, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret etti.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yönetim kurulu üyesi İrfan İşisağ ve dernek müdürü Mehmet Önal'la fikir alışverişinde bulunan Uçar, önemli bir görevi başarıyla yerine getireceklerini söyledi.

Uçar, hakem camiası olarak göz önünde olduklarını, öncelikle saygın ve görevini başarıyla yapan hakemler yetiştireceklerini belirterek, "Ben değil biz olacağız. Süper Lig'de maç yönetecek hakemlerimiz olsun istiyoruz. Sakatlığında büyük ilerleme kaydedilen Zorbay Küçük kardeşimiz muhtemelen ligin ikinci yarısında Süper Lig'de düdük çalmaya başlayacak" dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Uçar ve ekibine başarı temennisinde bulundu.