Uçar: "Süper Lig'de maç yönetecek hakemler yetiştireceğiz"
Adana İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Uçar, Süper Lig'de maç yönetecek hakemler yetiştireceklerini söyledi.
Geçtiğimiz aylarda Adana İl Hakem Kurulu Başkanlığı'na atanan Mustafa Kürşat Uçar ve yönetim kurulu üyesi Muharrem Dama, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret etti.
TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yönetim kurulu üyesi İrfan İşisağ ve dernek müdürü Mehmet Önal'la fikir alışverişinde bulunan Uçar, önemli bir görevi başarıyla yerine getireceklerini söyledi.
Uçar, hakem camiası olarak göz önünde olduklarını, öncelikle saygın ve görevini başarıyla yapan hakemler yetiştireceklerini belirterek, "Ben değil biz olacağız. Süper Lig'de maç yönetecek hakemlerimiz olsun istiyoruz. Sakatlığında büyük ilerleme kaydedilen Zorbay Küçük kardeşimiz muhtemelen ligin ikinci yarısında Süper Lig'de düdük çalmaya başlayacak" dedi.
TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Uçar ve ekibine başarı temennisinde bulundu.
- 30.11.2018 15:43
- Güncelleme: 30.11.2018 16:49
- "Comolli'nin elinden transfer yetkisi alındı"
- Emre Bol: "Fenerbahçe iki yabancı teknik adamla görüşüyor"
- Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylılara transfer müjdesi
- Galatasaray, genç yetenek Haland'ı elinden nasıl kaçırdı? Uğur Karakullukçu açıkladı
- Ali Şafak Öztürk: Kulüpler Birliği açıklamasına onay verirken içeriği tam bilmiyorduk
-
Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
Recep Başkanım sen istemiyorsun ama fenerin ve senin geleceğin için en hayırlısı Ersun hocanın gelmesidir.
Uçar: "Süper Lig'de maç yönetecek hakemler yetiştireceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.