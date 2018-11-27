Ali Dürüst vazgeçti – Fotomaç – 27 Kasım 2018
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    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    vazgeçti

    <a href="/index/ali-durust?id=567b4f13-5c62-4036-b5e7-fda2980793b4" class="" rel="tag">Ali Dürüst</a> vazgeçti
    Başkan Vekili , istifasını geri çekti. Görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirdiğini belirten Dürüst, "'deki görevlerimi sürdürme kararı aldım. Benim TFF Başkanı ve TFF'ye güvenim tamdır" dedi.
    1. 27.11.2018
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