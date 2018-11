Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken üstlendi.



Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği mücadelenin tek golünü 18.dakikada Epureanu kaydetti.

Beşiktaş'ta Adriano, 25.dakikada sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bıraktı.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 24'e çıkartırken Beşiktaş, 18 puanda kaldı.





GÜNEŞ'İN ELİ RAHATLADI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle kadro seçimi konusunda rahat bir nefes aldı. Quaresma ve Gökhan Töre haricinde eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta Güneş, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da santrforda Love'ı, Love'ın arkasında ise Mustafa Pektemek'i kullandı.



Geri dörtlüyü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano'dan kuran tecrübeli teknik adam, orta saha ikilisini Atiba ve Medel'den oluştururken son haftaların eleştirilen futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u yedek kulübesine çekti. Hücum hattında sağ kanatta Lens'i tercih eden Güneş sol kanatta ise sakatlığı geçen Babel'e görev verdi. Geçen haftanın yıldızı Mustafa Pektemek ve Vagner Love ise bu oyuncuların önünde görev aldı.



Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir karşısına bu ilk 11 ile çıktı: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love



MUSTAFA PEKTEMEK VE VAGNER LOVE FORMAYI KAPTI



Teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki görevi süresince lig maçlarında ilk kez geçen hafta ilk 11'de görev verdiği Mustafa Pektemek formayı kaptı. Çaykur Rizespor'a 2 gol atan Pektemek, Medipol Başakşehir karşısında da Şenol Güneş'in gol silahı olarak sahaya sürdüğü isim oldu. Mustafa Pektemek gibi oynadığı son iki maçta 3 gol atan Vagner Love da yine 11'deki yerini korudu ve Güneş'in gol silahı olarak sahada yer aldı.



QUARESMA CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT



Beşiktaş'ta iki oyuncu ceza ve sakatlık sebebiyle Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında sakatlanan ve sol bacak kasının zarında yırtık tespit edilen Gökhan Töre ile aynı maçta 4'üncü sarı kartını gören Ricardo Quaresma, Başakşehir'e karşı takımını yalnız bırakan isimler oldu.



CANER VE MEDEL SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta iki futbolcu Medipol Başakşehir karşısına sarı kart ceza sınırında çıktı. İlk 11'de sahaya çıkan Gary Medel ve yedek kulübesinde yer alan Caner Erkin'in bu karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunuyor. Medel ve görev verilmesi halinde Caner sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında yer alamayacak.



KORAY ŞENER UNUTULMADI



Beşiktaşlı taraftarlar mücadele öncesinde dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı. Siyah beyazlı taraftarlar mücadele öncesinde 'Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor' diye tempo tuttu.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta deplasmanda kazanılan Atiker Konyaspor karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Avcı, sarı kart cezası sebebiyle geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Caiçara'yı 11'de görevlendirirken, Kerim Frei'nin yerine de Elia mücadeleye 11'de başladı. Kalede Mert Günok'u görevlendiren Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caiçara, Da Costa, Epureanu ve Clichy'den oluştu. Orta sahada İrfan Can ve Mahmut'u sahaya süren Avcı, bu ikilinin hemen önünde Visca, Mossoro ve Elia'yı 11'de oynattı. Avcı'nın hücum hattındaki tercihi ise geçen hafta Konyaspor deplasmanında galibiyet golünü atan Bajic oldu.



ADEBAYOR KULÜBEDE VE EMRE KADRODA YOK



Abdullah Avcı, sakatlığı sebebiyle geçen hafta takımını yalnız bırakan Emanuel Adebayor'u mücadelenin kadrosuna dahil etti. Son olarak Kayserispor mücadelesinde forma giyen tecrübeli golcü, geçen hafta deplasmanda kazanılan Atiker Konyaspor mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak 4'üncü hafta oynanan BB Erzurumspor karşısında forma giyen Emre Belözoğlu ise takımını bu maçta da yalnız bıraktı. Erzurumspor maçının 67'nci dakikasında Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlık sonrası 76'ncı dakikada yerini Mossoro'ya bırakmıştı.



3 İSİM SARI KART SINIRINDA



Medipol Başakşehir'de 3 futbolcu Beşiktaş mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş mücadelesine ilk 11'de başlayan Manuel Da Costa, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir bu maçta sarı kart görmeleri halinde, 12'nci haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

EVİNDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU



Bu akşamki mücadeleyle birlikte 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş ile 11. maçına çıktı. Bu karşılaşmaların sadece 1'in kaybeden turuncu-lacivertli takım, geriye kalan 10 mücadelenin 5'ini kazanırken, 5'inde de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Başakşehir, sahasında Beşiktaş'a karşı tek mağlubiyetini 2-1'lik skorla 2014-2015 sezonunda almıştı.

EPUREANU YİNE AÇILIŞI BEŞİKTAŞ İLE YAPTI!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan M. Başakşehir'de Alexandru Epureanu takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 18. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde gelişine güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Moldovalı futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü attı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 11, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 olmak üzere 13 resmi mücadeleye çıktı.

Epureanu 2014-2015 sezonunda ligde oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçında da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmıştı.