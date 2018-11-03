Erman Toroğlu: "Hakem ya kör ya da torpilli"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Pepe'nin faul pozisyonunu göremeyen hakem ya kördür ya da torpille rapor almıştır." dedi.
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