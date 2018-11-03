LÖSEV’e destek – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    LÖSEV’e destek

    için farkındalık oluşturmak amacıyla Beşiktaş ve Başakşehir Teknik Direktörü karşılaşma öncesinde maske takarak poz verdi.

    Lösemili çocukların tedavisini ücretsiz olarak gerçekleştiren , Başakşehir-Beşiktaş maçında da unutulmadı. Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcular sahaya sağlık maskesiyle çıkarken, bugün de Beşiktaş ve Başakşehir Teknik Direktörü , maçtan önce sağlık maskesi takarak, için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen kampanyaya destek verdi.
    1. 3.11.2018 20:18
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