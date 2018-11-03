Cihat Arslan'dan sitem!
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Puan olarak mutluyum demiyorum ama takımın kat ettiği mesafe, inancı ve ürettiği pozisyonlar adına mutluyum” dedi.
Takımda kazanma isteği olduğunu ancak kadro olarak belirli mevkilerde ellerinin çok güçlü olmadığını ifade eden Arslan, "Oyuncuların küçük performans düşüklüğü bile bizim takımda etki edebiliyor. Çok kısa aralıklarla çok maç yapıyoruz. Yaş ortalaması olarak ve bazı bölgelerin alternatifi olarak sıkıntılıyız. Bu sakatların dönmesi bizi biraz rahatlatır. Daha Serginho ile ben tanışmadım mesela. Daha görmedim bile. Şimdi Bilal'in iyileşme durumu var. Bu inanç bizde her zaman var ve var olmaya devam edecek ama kendi içimizde alternatif oluşturacak oyuncularımız yok. İnanç var, mücadele var. Bugün eksik olan sadece ikinci, üçüncü goldü. Bir tek onu yapamadık" diye konuştu.
- 3.11.2018 19:17
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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