Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lige kötü başlayan ve teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de derbi karşılaşması daha önemli bir hal aldı. Galatasaray ise kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının telafisini taraftarı önünde yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte diğer bir düşünce ise derbiyi kazanıp Schalke 04 deplasmanına moralli gitmek.

KANATLARIN ETKİLİ İSMİ RODRİGUES

Derbi öncesinde Galatasaray'da öne çıkan isim ise Gary Rodrigues. Sarı-kırmızılı takımın ataklarında başrolü üstlenen, yaptığı dripling ve savunma arkası koşularıyla takım arkadaşlarına pozisyonlar yaratan 27 yaşındaki kanat oyuncusu ligde çıktığı 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. İyi gününde olduğunda rakip savunmalara zor anlar yaşatabilen Rodrigues, iç saha da taraftarın desteğiyle daha iyi bir performans sergiliyor.

KAPTAN HASAN ALİ TAKIMI DERBİYE MOTİVE EDİYOR

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi bu atmosferi en çok yaşamış isim ise Hasan Ali Kaldırım. Takım kaptanlarından Volkan Demirel'in kadro dışı kalması, sonrasında Mehmet Topal'ın sakatlanmasıyla kaptanlık pazubendini takan Hasan Ali, derbi maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesinin ardından takım derbi öncesi takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenen 28 yaşındaki sol bek, genç ve yabancı oyunculara Galatasaray maçının önemini aktarıyor. Takımının bu sezon oynadığı 10 lig maçının 9'unda ilk 11'de sahaya çıkan Hasan Ali, sadece deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyemedi. Hasan Ali'nin dikkat çeken diğer bir özelliği ise derbi maçlarında iyi performans göstermesi. Sarı-lacivertli futbolcu, özellikle ligin 6'ncı haftasına oynanan Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla taraftarlarından alkış almıştı. Kaptan Hasan Ali, hırslı oyununu ve mağlubiyeti kabul etmeyen yapısıyla adeta takımı derbiye motive etme misyonunu üstlendi. Takımın içinde bulunduğu olumsuz havanın Galatasaray deplasmanından alınacak 3 puanın önemini her antrenman öncesi takım arkadaşlarına aktaran kaptan Hasan Ali, Sarı-kırmızılılara karşı alınacak galibiyet sonrasında kötü havanın bir anda dağılacağını ve tekrar lige motive olacaklarını takıma aktararak takımın maça motive etmeye çalışıyor.

REKABETİN GOLCÜLERİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

İki takımın geride kalan 387 karşılaşmasında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı. Yüz yılı aşkın süredir rekabet halinde bulunan iki İstanbul ekibi tarihleri boyunca daha önce 387 defa karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Galatasaray rakip ağları 482, Fenerbahçe 532 kez havalandırdı.

Öte yandan 59 sezonu geride kalan Süper Lig'de bugün oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 122'nci kez karşılaşacak olan ezeli rakipler, Kadıköy'de 55'inci kez mücadele edecek. Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 54 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16 maçta eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

LİGDE 123'ÜNCÜ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray, lig tarihinde 122 kez karşı karşıya geldi. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe'nin rakibine galibiyet sayılarında 50'ye 33'lük bir üstünlüğü bulunuyor. Kalan 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında Fenerbahçe 154, Galatasaray ise 116 gol kaydetti.

EN FARKLI KAZANAN GALATASARAY

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı. İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü. Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı