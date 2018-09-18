Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybetmedi
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ve puan kaybetmedi

    Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybetmedi

    Spor Toto ’de 5. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. , ve haftayı kayıpsız geçti.

    Spor Toto 'de 5. Hafta mücadeleleri tamamlandı. evinde, 'yı 4-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. , sahasında E. ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, temsilcisini 2-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet alan , ise deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Konya temsilcisini, 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

    Spor Toto Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları şu şekilde:

    Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 1

    MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0

    Beşiktaş: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor:1

    : 2 - : 0

    Demir Grup Sivasspor: 2 - BB Erzurumspor: 2

    : 4 - : 0

    Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1

    : 1 - Bursaspor: 1

    Aytemiz : 1 - : 0
    1. 18.9.2018 10:43
    2. Güncelleme: 18.9.2018 11:43
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