Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybetmedi
Spor Toto Süper Lig’de 5. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız geçti.
Spor Toto Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları şu şekilde:
Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 1
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
Beşiktaş: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor:1
Göztepe: 2 - Kayserispor: 0
Demir Grup Sivasspor: 2 - BB Erzurumspor: 2
Medipol Başakşehir: 4 - Antalyaspor: 0
Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Bursaspor: 1
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0
- 18.9.2018 10:43
- Güncelleme: 18.9.2018 11:43
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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