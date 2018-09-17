Rekabet Kurulu'ndan Passolig kararı – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Rekabet Kurulu'ndan Passolig kararı

    Rekabet Kurulu'ndan Passolig kararı

    , Passolig uygulaması için tanınan bireysel muafiyetin 2023-2024 futbol sezonu bitimine kadar uzatılmasına karar verildi.

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurul tarafından, (TFF) ve AŞ arasında imzalanan Finansal Kuruluş Sözleşmesi ile futbol kulüpleri ve Aktif Yatırım Bankası AŞ arasında imzalanan Bilet Satışlarına Aracılık Sözleşmelerine, 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını karşılamaları nedeniyle 2023-2024 futbol sezonu bitimine kadar bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

    Bununla birlikte TFF ile E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. ve Tic. AŞ-Netaş Telekomünikasyon AŞ konsorsiyumunun imzaladığı Sistem Entegratörlüğü Sözleşmesi'ne 4054 sayılı Kanun'un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesi karara bağlandı.

    Böylece, kurul tarafından daha önce Passolig için sağlanan muafiyetin devam etmesi kararlaştırılmış oldu.

    Öte yandan kurul, Terratec Group Inc.'nin tek kontrolündeki Terratec Ltd.'nin JIM Technology Corporation ile Terratec Group Inc.'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine ve Container Finance Ltd Oy'nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

    Acarlar ve Makine Sanayi AŞ'nin hisselerinin belli oranına sahip Haulotte Group S.A.'nın, şirketin kalan belli oranda hissesini devralması işlemi de onaylandı.

    1. 17.9.2018 16:11
    2. Güncelleme: 17.9.2018 16:30
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