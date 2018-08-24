Erzurumspor ilk puanını Rize'de aldı! Çaykur Rizespor 0-0 BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftası açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. BB Erzurumspor Süper Lig'de puanla tanışırken Çaykur Rizespor puanını 2'ye çıkardı
16. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geliştirdiği atakta, sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinde yerden şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı Mehmet Uslu çizgiden çevirmeyi başardı.
26. dakikada Arsen Khubulov'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas içerisinde Emrah Başsan topa ilk hamlede iyi vuramadı. Aynı futbolcununun ikinci kez topu kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
32. dakikada Umar'ın plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
41. dakikada sağ taraftan Samudio'nun ceza sahası çizgisi üzerine ortasında, Musa Çağıran'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda kaleci Sehiç yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Brabec, Saadane (Dk.36 Jach), Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Musa Çağıran, Umar, Samudio, Muric
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı, Arsen Khubulov, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Munsy
- 24.8.2018 21:09
- Güncelleme: 24.8.2018 21:10
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Erzurumspor ilk puanını Rize'de aldı! Çaykur Rizespor 0-0 BB Erzurumspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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