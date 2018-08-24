Erzurumspor ilk puanını Rize'de aldı! Çaykur Rizespor 0-0 BB Erzurumspor – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Erzurumspor ilk puanını Rize'de aldı! 0-0 BB Erzurumspor

    Erzurumspor ilk puanını Rize'de aldı! Çaykur Rizespor 0-0 BB Erzurumspor

    Spor Toto 'in üçüncü haftası açılış karşılaşmasında , mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. BB Erzurumspor Süper Lig'de puanla tanışırken Çaykur Rizespor puanını 2'ye çıkardı

    16. dakikada 'un geliştirdiği atakta, sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top 'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinde yerden şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı Mehmet Uslu çizgiden çevirmeyi başardı.

    26. dakikada Arsen Khubulov'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas içerisinde Emrah Başsan topa ilk hamlede iyi vuramadı. Aynı futbolcununun ikinci kez topu kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

    32. dakikada Umar'ın plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

    41. dakikada sağ taraftan Samudio'nun ceza sahası çizgisi üzerine ortasında, Musa Çağıran'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda kaleci Sehiç yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

    : Gökhan Akkan, Fink, Brabec, Saadane (Dk.36 Jach), Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Musa Çağıran, Umar, Samudio, Muric

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı, Arsen Khubulov, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Munsy

    1. 24.8.2018 21:09
    2. Güncelleme: 24.8.2018 21:10
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