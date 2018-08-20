VAR yakaladı! Seleznyov'a tükürükten kırmızı kart – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    VAR yakaladı! 'a tükürükten kırmızı kart

    VAR yakaladı! <a href="/index/seleznyov?id=ca20f234-9be6-48f9-9221-b1259226cb8b" class="" rel="tag">Seleznyov</a>'a tükürükten kırmızı kart

    Akhisarspor - maçında , hakem 'ın VAR'a başvurmasının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    'de Akhisarspor ile arasındaki maçta VAR kararı bir kez daha uygulandı.

    Hakem , mücadelenin ilk yarısının sonlarında 'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    VAR odası bir pozisyon sırasında 'un forması giyen Matic Fink'e tükürdüğünü tespit edip hakem 'ı uyardı. Hakem da bu uyarının ardından Akhisarspor'un golcüsü 'a kırmızı kartını gösterdi.

    1. 19.8.2018 20:46
    2. Güncelleme: 20.8.2018 02:02
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