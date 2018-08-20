Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta VAR kararı bir kez daha uygulandı.

Hakem Serkan Çınar, mücadelenin ilk yarısının sonlarında Seleznyov'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

VAR odası bir pozisyon sırasında Seleznyov'un Çaykur Rizespor forması giyen Matic Fink'e tükürdüğünü tespit edip hakem Serkan Çınar'ı uyardı. Hakem Serkan Çınar da bu uyarının ardından Akhisarspor'un golcüsü Seleznyov'a kırmızı kartını gösterdi.