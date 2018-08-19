Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler - Galeri - Fotomaç
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

    19 Ağustos 2018 Pazar, 22:19:49 Güncelleme: 22:23:43
    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
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    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

    Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba, müsabakada yedekler arasında yer aldı.

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    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
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    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

    Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği ve dün resmi sözleşme imzaladığı Emre Akbaba, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
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    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

    Teknik direktör Fatih Terim'in maçta yedek soyundurduğu Emre Akbaba'ya, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
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    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

    Tribünlerin uzun süre, tezahüratta bulunduğu oyuncu, sahaya girerek "Üçlü" çektirdi.

    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
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    Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler

    Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez forma giydi. Maçtan önce Fatih Terim'le hasret gideren Yasin Öztekin'e Galatasaray tribünlerinden tepki vardı.

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