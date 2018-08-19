Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
19 Ağustos 2018 Pazar, 22:19:49
Güncelleme: 22:23:43
Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba, müsabakada yedekler arasında yer aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği ve dün resmi sözleşme imzaladığı Emre Akbaba, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
Teknik direktör Fatih Terim'in maçta yedek soyundurduğu Emre Akbaba'ya, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
Tribünlerin uzun süre, tezahüratta bulunduğu oyuncu, sahaya girerek "Üçlü" çektirdi.
Galatasaray - Göztepe maçından görüntüler
Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez forma giydi. Maçtan önce Fatih Terim'le hasret gideren Yasin Öztekin'e Galatasaray tribünlerinden tepki vardı.