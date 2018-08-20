O çilek geldi

İstanbul'da bayram tatili nedeniyle caddeler, sokaklar, yollar bomboştu dün... İstanbul'u bir uçtan bir uca neredeyse 1,5 saatte geçtim geldim...

Normal zamanda bu yolculuk, yaklaşık 4 saatlik bir süremi alırdı...

Ama dün akşam Türk Telekom Stadı'ndaki tribün atmosferini görünce, 'takım sevgisi, tatil matil dinlemiyormuş' dedim içimden...

Helal olsun Galatasaray taraftarına.