O çilek geldi – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
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HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    O çilek geldi

    'da bayram tatili nedeniyle caddeler, sokaklar, yollar bomboştu dün... İstanbul'u bir uçtan bir uca neredeyse 1,5 saatte geçtim geldim...
    Normal zamanda bu yolculuk, yaklaşık 4 saatlik bir süremi alırdı...
    Ama dün akşam Stadı'ndaki tribün atmosferini görünce, 'takım sevgisi, tatil matil dinlemiyormuş' dedim içimden...
    Helal olsun taraftarına.

    Tabii tribünlerin bu kadar dolmasında Emre Akbaba transferinin de rolünün olduğunu düşünüyorum.
    Güzel bir maç oldu. oyunu çirkinleştirmeden açık bir oynadı.
    Halil geçen yıl bıraktığı yerden devam ediyor. Yasin, Göztepe'de iyi işler yapacağını dün gösterdi.
    İlk yarıda Galatasaray'ın en iyisi Nagatomo idi. Eren ve Sinan, üçüncü bölgede yeteri kadar bir tehdit oluşturamadı.
    Fatih hoca bu yüzden 'i ve Emre Akbaba'yı ilk yarım saatten sonra ısınmaya gönderdi.
    Onyekuru harika bir gol attı.
    Harika kelimesi bile yavan kalır.
    Şahane, olağanüstü bir gol bu...
    'nun pası da birinci sınıftı.
    G.Saray, ikinci yarıya Eren-Gomis değişikliği ile başladı.
    Onyekuru dünkü futbolu ile bizlere Bruma'yı hatırlattı.
    Göztepe ikinci yarıda etkili ataklar geliştirdi. Tayfur'un vuruşunda top direkten döndü.
    Maicon, rakip hücumcularla tek başına boğuştu.
    zayıf kaldı. Emre Akbaba girdikten sonra Aslan adeta kükremeye başladı.
    Göztepe'nin baskısı kırıldı.
    Emre Akbaba topla her buluştuğunda Cimbom golle burun buruna geldi.
    Göztepe maçtan hiç kopmadı, G.Saray, maça Gomis ve Emre Akbaba ile başlasaydı fark olurdu.
    Sonuçta kazanan G.Saray oldu.
    Her döneminde G.Saray çilek arıyordu; o çilek dün sahadaydı...

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