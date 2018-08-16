2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Ligin 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri şöyle;



Trabzonspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu



Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan



Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy



Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus



Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar



Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk



Alanyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan



Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık



Kasımpaşa-Başakşehir: Halis Özkahya