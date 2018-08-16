Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Ligin 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri şöyle;
Trabzonspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık
Kasımpaşa-Başakşehir: Halis Özkahya
- 16.8.2018 10:19
- Güncelleme: 16.8.2018 10:55
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
anti bird Bu palabıyık geçen yıl başaramadı görevini diye bu sene erkenden mi GS maçlarına verilmeye başlandı acaba (!)
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Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET
Toplam 2
Yorum
serdar akay_a.madridin simone ile başarısının sırr 4.4.2 in kanatlardaki oyuncuların klasik kanat oyuncuları olmamaları koke,niguez,lemar vs maçn durumuna hem kanat hem orta saha oynamaları
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 2
Yorum
murat1903 ya başkan göder gitsin ne hali varsa görsün
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