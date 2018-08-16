Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!

    Spor Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

    2018-2019 Spor Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Ligin 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri şöyle;

    Trabzonspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

    Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

    Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

    Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

    Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

    Alanyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan

    Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık

    Kasımpaşa-Başakşehir: Halis Özkahya

    1. 16.8.2018 10:19
    2. Güncelleme: 16.8.2018 10:55
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