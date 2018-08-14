Göztepe ağır yaralı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Göztepe ağır yaralı

    Göztepe ağır yaralı

    Göz-Göz, Malatya’ya 3-1 kaybederken, orta alanın güçlü iki ismi Poko ve Castro’nun da kırmızı görmesiyle G.Saray maçı öncesinde ağır yara aldı

    'in ilk haftasında evinde 'a 3-1 mağlup olan Göztepe'de moraller bozulurken, deplasmandaki G.Saray sınavı öncesi Poko ve Castro'nun kırmızı kart görmesi de takıma ağır bir yara verdi. Orta sahanın en önemli iki ismini birden kaybeden ve bu bölgede yeterli alternatifi bulunmayan Göz-Göz'de teknik ekip sıkıntıya girdi.

    Orta alana bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ve Alex Ngando elde kalan isimler oldu.

    Teknik Direktör Bayram Bektaş ise ümitlerini kaybetmeyeceklerini ve mutlaka camiaya layık sonuçların alınacağını açıklayıp söz verdi. Poko'nun sorumsuzca ikinci sarı kartını gördüğünün altını çizen genç teknik adam, "1 kişi eksik kalınca oyun anlayışımızı sahaya yansıtamadık.

    VAR'da hiçbir şey lehimize olmadı. Ancak hakem hatalarına sığınmıyoruz. Sahada eksikken verdiğimiz mücadele çok değerliydi. Ümitsizliğe kapılmayacağız, evimizde kaybettiysek deplasmanda kazanacağız. Ben oyuncularımı kutluyorum, herkes elinden geleni yaptı" diye konuştu.
    1. 14.8.2018 00:52
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