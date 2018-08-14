Göztepe ağır yaralı
Göz-Göz, Malatya’ya 3-1 kaybederken, orta alanın güçlü iki ismi Poko ve Castro’nun da kırmızı görmesiyle G.Saray maçı öncesinde ağır yara aldı
Orta alana bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk ve Alex Ngando elde kalan isimler oldu.
Teknik Direktör Bayram Bektaş ise ümitlerini kaybetmeyeceklerini ve mutlaka camiaya layık sonuçların alınacağını açıklayıp söz verdi. Poko'nun sorumsuzca ikinci sarı kartını gördüğünün altını çizen genç teknik adam, "1 kişi eksik kalınca oyun anlayışımızı sahaya yansıtamadık.
VAR'da hiçbir şey lehimize olmadı. Ancak hakem hatalarına sığınmıyoruz. Sahada eksikken verdiğimiz mücadele çok değerliydi. Ümitsizliğe kapılmayacağız, evimizde kaybettiysek deplasmanda kazanacağız. Ben oyuncularımı kutluyorum, herkes elinden geleni yaptı" diye konuştu.
- 14.8.2018 00:52
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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