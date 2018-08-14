Artem Dzyuba hava yolları! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    hava yolları!

    <a href="/index/artem-dzyuba?id=e0bc8612-436f-4abd-9f08-463fff5098f6" class="" rel="tag">Artem Dzyuba</a> hava yolları!

    İstatistikleri baş döndürüyor?...

    'ın forvet adaylarından birisi de ... 1.96'lık dev golcü, teknik direktör 'in listesinde üst sıralarda yer alıyor. Dzyuba'nın sırasında yakaladığı 8.2'lik hava topu üstünlüğü ve son 5 sezonda maç başına 2.5'un altına düşmeyen kafa şutlarındaki isabetin Terim'i etkilediği bildirildi. Defansına uzaklaştırma anlamında yaptığı yardımların yanı sıra, kilit pas istatistikleri de dikkat çekiyor. Terim'i Dzyuba konusunda en rahatsız edenin ise pas isabet oranının düşük olması...
    1. 14.8.2018
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