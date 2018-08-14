Bafetimbi Gomis'e yeni talip! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Bafetimbi 'e yeni talip!

    Bafetimbi Gomis'e yeni talip!
    Bafetimbi 'in adı bu kez de Nice ile anılmaya başlandı. 'nin idmanlara katılmasına rağmen Nice'le sözleşme yenilemediği ortamda Fransız ekibinin, 'den ayrılan Anthony Modeste ve Gomis'i listesine aldığı iddia edildi. Ayrıca Birleşik Arap Emirliklerinden de başarılı futbolcuya, bir teklif olduğu, hatta görüşmelerin de başladığı ileri sürüldü.
    1. 14.8.2018
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