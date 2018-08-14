Terim transferde karakter arıyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Terim transferde karakter arıyor

    Terim transferde karakter arıyor
    Bir tarafta "Bana ne 'dan. Ben parama bakarım" diyen Feghouli, Belhanda, Gomis... Diğer tarafta Galatasaray'a gelmek için kulüpleriyle tüm gemileri yakan Denayer ile Emre Akbaba... İki oyuncuyu da kadrosunda görmeyi çok isteyen teknik direktör 'in, Başkan ile yaptığı konuşmada, "Bundan sona transferde önceliğimiz Denayer ve Emre karakterindeki oyuncular olmalı" sözlerini kullandığı ifade edildi.
    1. 14.8.2018
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