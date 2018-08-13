Fatih Terimi çıldırtan cevap! Hayır dediler... - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yıldız futbolcuların cevabı karşısında çıldırdı
    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:40:48 Güncelleme: 10:43:01
    Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
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    Fatih Terimi çıldırtan cevap! Hayır dediler...

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i çılgına çeviren bir olay yaşandı.

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    Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
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    • 8
    Fatih Terimi çıldırtan cevap! Hayır dediler...

    Bafetimbi Gomis'in zam istemesiyle başlayıp, Belhanda ve Feghouli'nin kur sabitlemesine "Hayır" demesiyle süren kriz, Fatih Terim'in en nefret ettiği şeye dönüştü.

    Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
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    • 8
    Fatih Terimi çıldırtan cevap! Hayır dediler...

    Üç oyuncu gruplaştı. Hocalık yaptığı hemen hemen her dönemde özellikle gruplaşan oyuncularla baş etmek zorunda kalan Terim bu kez de "Fransızcılar" denmeye başlayan bu grupla uğraşmaya başladı.

    Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
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    Fatih Terimi çıldırtan cevap! Hayır dediler...

    Fotospor'un iddiasına göre; Feghouli, Belhanda ve Gomis son dönemde birbirinden hiç ayrılmıyor.

    Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
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    Fatih Terimi çıldırtan cevap! Hayır dediler...

    Yönetime karşı yapılacak hamlelerde beraber hareket etmeyi tercih ediyorlar.

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