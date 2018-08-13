Fatih Terimi çıldırtan cevap! Hayır dediler... - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yıldız futbolcuların cevabı karşısında çıldırdı
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:40:48
Güncelleme: 10:43:01
Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i çılgına çeviren bir olay yaşandı.
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Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
Bafetimbi Gomis'in zam istemesiyle başlayıp, Belhanda ve Feghouli'nin kur sabitlemesine "Hayır" demesiyle süren kriz, Fatih Terim'in en nefret ettiği şeye dönüştü.
Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
Üç oyuncu gruplaştı. Hocalık yaptığı hemen hemen her dönemde özellikle gruplaşan oyuncularla baş etmek zorunda kalan Terim bu kez de "Fransızcılar" denmeye başlayan bu grupla uğraşmaya başladı.
Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
Fotospor'un iddiasına göre; Feghouli, Belhanda ve Gomis son dönemde birbirinden hiç ayrılmıyor.
Fatih Terim'i çıldırtan cevap! 'Hayır' dediler...
Yönetime karşı yapılacak hamlelerde beraber hareket etmeyi tercih ediyorlar.