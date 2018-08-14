Galatasaray transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza...
Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Birhan Vatansever için Bandırmaspor'la anlaştıklarını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."
*Birhan Vatansever
BİRHAN'DAN PAYLAŞIM
- 13.8.2018 19:46
- Güncelleme: 14.8.2018 01:51
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
Galatasaray transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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