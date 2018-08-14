Bırakmam asla seni! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Bırakmam asla seni!

    Bırakmam asla seni!

    Terim, yıldıza gidiş izni vermedi.

    'ın geçen sezon 'den kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük payı olan Fernando Reges'i yeniden kapıları açıldığı ortaya çıktı. ön liberonun, menajeri İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala İngiltere'den bir kulübün Brezilyalı oyuncuyu istediğini bildirdi. Yönetim, 'e fikrini sordu, İmparator "Onun gibisini asla bulamayız" dedi.
    1. 14.8.2018
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