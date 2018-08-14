Feghouli ayrılmak istemiyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ayrılmak istemiyor

    Feghouli ayrılmak istemiyor
    'in "Satmayı da becermeliyiz" dediği , ve 'in menajerlerine ayrı ayrı "Kulüp bulmaları durumunda her türlü kolaylığın sağlanacağı" mesajı verildi. İlk cevap Feghouli'nin menajerinden geldi ve 'den ayrılmak istemediklerini bildirdi.
    1. 14.8.2018
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