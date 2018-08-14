Kesik üçlü Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi hırs bastı!
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Kesik üçlü , ve Feghouli'yi hırs bastı!

    Kesik üçlü Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi hırs bastı!

    , ve Feghouli sezona kulübede başlamıştı. Kesik yiyen üç isim şimdi canla başla antrenman yapıyor.

    geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra teknik direktör Fatih Terim gözünü bu yıla çevirmişti. Zaferin mimarlarından gol kralı Bafetimbi Gomis zam isteğinin reddedilmesi sonrası adeta hayata küsmüştü. Sezon başı antrenmanlarında ve hazırlık maçlarında moralsiz bir görüntü çizmişti. 'nda Fas formasıyla oynayan Younes Belhanda ve takımın en çok kazanan isimlerinden Sofiane Feghouli ise istenilen form seviyesine gelememişti. buna rağmen oyuncularını kazanmak adına üçünü de Akhisar ile oynanan finalinde oynatmıştı. Ancak üçü de kötü performans sergileyince Ankaragücü karşılaşmasında kesildiler. Yerlerini garanti gören üç isim, şimdi formanın pahalı olduğunu anlayınca izinli günlerini dahi bireysel çalışmalarla geçiriyor. , ve Feghouli, özel antrenmanlarla seviyelerini artırmak için uğraş veriyorlar.
    1. 14.8.2018
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