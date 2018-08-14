Tolga Ciğerci’ye lisans yok – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ’ye lisans yok

    Tolga Ciğerci’ye lisans yok
    Aslan'da sürekli sakatlığını öne sürerek antrenmanlara katılmayan tamamen gözden çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun adı 'ye bildirilmedi. oyuncunun üzerini tamamen çizdi. 26 yaşındaki futbolcu yılda 2 milyon euro kazanıyor.
    1. 14.8.2018
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