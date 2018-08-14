Galatasaray yönetimi bombaları patlatıyor! İşte Cimbomun kare ası! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray yönetimi bombaları patlatıyor! İşte Cimbom'un kare ası!
Cimbom, savunmaya Hector Moreno, orta sahaya Badou Ndiaye ve Emre Akbaba forvete Artem Dzyuba'yı almayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Emre Akbaba dışında 3 yıldızı kiralayacak.
14 Ağustos 2018 Salı, 01:19:55
Güncelleme: 01:20:17
Galatasaray yönetimi bombaları patlatıyor! İşte Cimbom'un kare ası!
G.Saray transferde son günü kadar yoğun bir mesai harcayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yönetimi bombaları patlatıyor! İşte Cimbom'un kare ası!
Sarı-Kırmızılılar, Ağustos ayının son gününe kadar 4 yıldızın işini bitirmekte kararlı.
Galatasaray yönetimi bombaları patlatıyor! İşte Cimbom'un kare ası!
Aslan, Sociedad forması giyen stoper Hector Moreno, Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Stoke City'den Ndiaye ve Zenit'ten Artem Dzyuba'yı almakta kararlı.
Galatasaray yönetimi bombaları patlatıyor! İşte Cimbom'un kare ası!
Bu oyuncularla güçleniriz
Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Ne olursa olsun bu 4 ismi istiyorum. Bu futbolcuları kadromuza katarsak edersek daha da güçleniriz" dedi.
Galatasaray yönetimi bombaları patlatıyor! İşte Cimbom'un kare ası!
Emre Akbaba da çok istiyor
G.Saray Yönetimi'nin Carole'ü satar satmaz Emre Akbaba'yı bonservisiyle birlikte Alanya'dan transfer edecek. Bilindiği gibi genç yıldız da her fırsatta G.Saray'da oynamak istediğini belirtiyor.