SPOR Toto Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezon da kulüplerin en büyük kazanç kapısı olacak. beIN SPORTS, iki ligin yayın hakkını toplamda 500 milyon dolar karşılığında alırken, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira) diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti. İhale bedelinin yüzde 4'ü TFF'ye, yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra geriye kalan miktar da Spor Toto Süper Lig kulüplerine dağıtıldı.



1,38'DEN 1,71 MİLYAR'A ÇIKTI

Bu çerçevede kulüpler, 1,38 milyar TL kazanç elde etti. Geçen sezon 3,26'ya sabitlenen dolar kuru bu sene enflasyon oranıyla birlikte 3,77'ye yükselecek, ayrıca güncel kurun da etkisiyle kulüpler ihya olacak. Yayın gelirlerinin yüzde 37'lik kısmı, Süper Lig'de oynayacak 18 kulüp arasında eşit oranda paylaştırılıyor. Geçtiğimiz sezon 27,5 milyon TL "ayak bastı parası" alan kulüpler, bu sezon ise 35,5 milyon alacak. Takımların kazancı da yüzde 24 oranında artarak, 1,71 milyar liraya yükselecek.



İLK ALTI SIRADA 20 MİLYON ARTIŞ

Yayın geliri dağıtımında yüzde 6'lık kısım, sezonu ilk altıda bitiren takımlar arasında başarı sırasına göre pay ediliyor. Buna göre mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon liralık şampiyonluk ödülünü kasasına koyacak. İkinci 26 milyon kazanırken, üçüncüye 21 milyon lira verilecek. Sezonu dördüncü bitiren 14 milyon, beşinci 6 milyon ve altıncı da 3 milyon lira ödüle hak kazanacak. İlk 6 sıra, toplamda yaklaşık 103 milyonun sahibi olacak. Bu rakam geçen sezon 83 milyon liraydı.



GALİBİYETTE DE 500 BİN TL ARTTI

Yayın geliri dağıtımında en büyük payı, yüzde 46 ile kulüplerin performansı belirliyor. Yeni sezonda kulüpler, her galibiyette yaklaşık 2,6 milyon lira kazanacak. Beraberlikle sonuçlanan müsabakalarda ise bu para iki takım arasında bölüşülecek. Geçtiğimiz sezon galibiyet primi 2,1 milyon liraydı.



ŞAMPİYONLARIN KASASINA ARTI 37 MİLYON TL

Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, yayın havuzunun yüzde 11'lik kısmını, elde ettikleri şampiyonluk sayısına göre paylaşıyor. Kur artışı sonrasında 5 kulübe toplamda yaklaşık 189 milyon lira ödenecek. Bu rakam geçtiğimiz sezon 152 milyon liraydı. Şampiyonların yeni sezonda kasasına ekstra 37 milyon TL girecek.