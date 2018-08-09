Süper Lig kulüplerine ekstra 8 milyon Lira!
Geçen sezon yayıncı kuruluş beIN SPORTS’tan 27,5 milyon TL katılım bedeli alan 18 kulüp, bu sezon 35,5 milyonu kasasına koyacak
SPOR Toto Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezon da kulüplerin en büyük kazanç kapısı olacak. beIN SPORTS, iki ligin yayın hakkını toplamda 500 milyon dolar karşılığında alırken, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira) diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti. İhale bedelinin yüzde 4'ü TFF'ye, yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra geriye kalan miktar da Spor Toto Süper Lig kulüplerine dağıtıldı.
1,38'DEN 1,71 MİLYAR'A ÇIKTI
Bu çerçevede kulüpler, 1,38 milyar TL kazanç elde etti. Geçen sezon 3,26'ya sabitlenen dolar kuru bu sene enflasyon oranıyla birlikte 3,77'ye yükselecek, ayrıca güncel kurun da etkisiyle kulüpler ihya olacak. Yayın gelirlerinin yüzde 37'lik kısmı, Süper Lig'de oynayacak 18 kulüp arasında eşit oranda paylaştırılıyor. Geçtiğimiz sezon 27,5 milyon TL "ayak bastı parası" alan kulüpler, bu sezon ise 35,5 milyon alacak. Takımların kazancı da yüzde 24 oranında artarak, 1,71 milyar liraya yükselecek.
İLK ALTI SIRADA 20 MİLYON ARTIŞ
Yayın geliri dağıtımında yüzde 6'lık kısım, sezonu ilk altıda bitiren takımlar arasında başarı sırasına göre pay ediliyor. Buna göre mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon liralık şampiyonluk ödülünü kasasına koyacak. İkinci 26 milyon kazanırken, üçüncüye 21 milyon lira verilecek. Sezonu dördüncü bitiren 14 milyon, beşinci 6 milyon ve altıncı da 3 milyon lira ödüle hak kazanacak. İlk 6 sıra, toplamda yaklaşık 103 milyonun sahibi olacak. Bu rakam geçen sezon 83 milyon liraydı.
GALİBİYETTE DE 500 BİN TL ARTTI
Yayın geliri dağıtımında en büyük payı, yüzde 46 ile kulüplerin performansı belirliyor. Yeni sezonda kulüpler, her galibiyette yaklaşık 2,6 milyon lira kazanacak. Beraberlikle sonuçlanan müsabakalarda ise bu para iki takım arasında bölüşülecek. Geçtiğimiz sezon galibiyet primi 2,1 milyon liraydı.
ŞAMPİYONLARIN KASASINA ARTI 37 MİLYON TL
Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, yayın havuzunun yüzde 11'lik kısmını, elde ettikleri şampiyonluk sayısına göre paylaşıyor. Kur artışı sonrasında 5 kulübe toplamda yaklaşık 189 milyon lira ödenecek. Bu rakam geçtiğimiz sezon 152 milyon liraydı. Şampiyonların yeni sezonda kasasına ekstra 37 milyon TL girecek.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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