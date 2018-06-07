Ünsal Kıraç: “Yabancılar yüzünden yerli oyuncularımızı oynatamıyoruz” – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    : “Yabancılar yüzünden yerli oyuncularımızı oynatamıyoruz”

    Ünsal Kıraç: “Yabancılar yüzünden yerli oyuncularımızı oynatamıyoruz”

    Süper Ligin yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Asbaşkanı , yabancı transferleri konusunda gerekli önlemlerin alınarak yerli oyuncuların daha fazla forma giymesi gerektiğini kaydetti.

    B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Tan Özyapar, Kulüp Yöneticileri Metin Barlak, Zeki Arıcıoğlu, Hüseyin Üneş'in katıldığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Asbaşkan Kıraç, "Ben 18 yıldır , Beylerbeyispor ve Bayburtspor'da yöneticilik yaptım, halen B.B. Erzurumspor'da asbaşkanlık görevini sürdürüyorum. Kartal'da altyapıya önem vererek önemli sporcular yetiştirdik, süreç içinde 27 oyuncumuzu kazandırdık. Bunlar arasında , ve Coşkun Birdal gibi isimler var. Yani, destek almak şartıyla altyapıya gereken önemi verirsen, çok sayıda ismi spora kazandırabiliriz" dedi.

    "Genel olarak altyapıdaki durumumuz içler acısı" diyen , "Her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak ile futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız 'ın bu konudaki çözüm önerileri ile önemli yol alınacağına inanıyorum. TFF'nin çabaları ile artık kendi bahçemizde oyuncu yetiştirerek önemli kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Aksi halde yine eski günlere dönülür. Erzurumspor'un geçmişte 100'e yakın yöneticisinin kapısına haciz gitmiştir, halen ödemeye devam ediyoruz. Bunun önüne doğru planlamaların yanı sıra altyapıdan futbolcu yetiştirerek geçebilirsiniz, kurtuluşumuz onlarda. Kendi öz kaynaklarınızla her anlamda başarıya ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    Altyapıya gerektiği desteğin verilmemesi halinde uzun vadede büyük sorunların ortaya çıktığına dikkat çeken Asbaşkan Ünsal Kıraç şunları söyledi:
    "Bu mali tablo içinde eğer altyapıdan yukarıya yeni isimler çıkaramazsınız hem ekonomik anlamda çökersiniz, hem de ligde asansör takım olursunuz. Ben Erzurum'a gittiğimde ilk olarak 'altyapı' dedim. Kulübümüzün U21 ve U19 takımları var, son derece başarılı ve Türkiye İkincisi oldu. Şu an 5 futbolcumuz A takımda forma şansı buldu. Daha fazla oynayabilirdiler ama yabancılardan yer bulup onlara forma veremiyoruz. Öyleyse önümüzdeki engeller nedir, yabancı oyuncu konusunun tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Buna mutlaka bir çözüm bulunması lazım. Bu tablo içinde hocamız cesaret edip gençlere yer veremeyecek, fiyatı yüksek yabancıları oynatacak, durum bu."
    1. 7.6.2018 12:20
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