Gheorghe Hagi Süper Lig'e geri dönüyor
Sözleşmesi biten Samet Aybaba'nın yerine teknik adam arayışına başlayan Sivasspor'da gündeme Gheorghe Hagi'nin ismi geldi.
Sivasspor yönetimi takımdan ayrılacağını açıklayan Samet Aybaba'nın koltuğuna, Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'yi getirmek istiyor.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Hagi ile bizzat görüşerek teklifi iletti.
- 21.5.2018 12:56
- Güncelleme: 21.5.2018 12:57
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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