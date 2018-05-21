Gheorghe Hagi Süper Lig'e geri dönüyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'e geri dönüyor

    Gheorghe Hagi Süper Lig'e geri dönüyor

    Sözleşmesi biten 'nın yerine teknik adam arayışına başlayan 'da gündeme 'nin ismi geldi.

    Sivasspor yönetimi takımdan ayrılacağını açıklayan Samet Aybaba'nın koltuğuna, 'ın efsanesi Gheorghe Hagi'yi getirmek istiyor.

    Sivasspor Başkanı , Hagi ile bizzat görüşerek teklifi iletti.

    1. 21.5.2018 12:56
    2. Güncelleme: 21.5.2018 12:57
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