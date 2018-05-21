Yusuf Yazıcı: "Saha dışında da gelişmek zorundayız"
Trabzonspor’un yıldızı Yusuf Yazıcı, futbolda sadece yetenekli olmanın yeterli olmadığını, sahada dışında da psikolojik ve mental çalışmalarla kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.
Bu sezon Ankaragücü formasıyla şampiyonluk yaşayan Umut Nayir ise Türk futbolcuları olarak gelişim odaklı bir bakış açısına kavuşabileceklerini belirterek, kitap okuma alışkanlığının artmasının önemini vurguladı.
Etkinlik için Mod7 Sportif Kariyer Programı Direktörü Burak Uçar ve Yusuf Yazıcı'ya teşekkür eden yazar Serhan Asker de, Türk futbolunda pek olmayan bu ve benzeri kültürel buluşmaların artması dileğinde bulundu.
Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Samican Özkan, Furkan Taş, Ahmet Eren, Yağızcan Erdem, Talha Aydemir, İsmail Karakaş, Talha Teşat Bulut ve Furkan Ödemiş gibi Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncuların da yer aldığı söyleşide son derece keyifli anlara imza atıldı.
- 21.5.2018 13:23
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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