Atiba'nın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Atiba'nın yeni takımı belli oldu

    Atiba'nın yeni takımı belli oldu

    ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran ’ta, sözleşmesi biten ’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.

    Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı yönetimle bir süredir yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca, 'nin teklifini kabul ettiği aktarıldı.

    Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın çok istediği Atiba'nın birkaç gün içerisinde ekibiyle masaya oturacağı bildirildi. 'ın maç başı teklifini geri çeviren 35 yaşındaki başarılı futbolcunun, Göztepe'ye 1+1 yıllık imza atması bekleniyor.

    194: 'ta 5 sezon forma giyen ve 2 şampiyonluk yaşayan 194 resmi maçta 9 gol kaydetti (Milliyet)

    1. 21.5.2018 12:53
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