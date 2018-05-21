Atiba'nın yeni takımı belli oldu
Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı yönetimle bir süredir yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca, Göztepe'nin teklifini kabul ettiği aktarıldı.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın çok istediği Atiba'nın birkaç gün içerisinde İzmir ekibiyle masaya oturacağı bildirildi. Beşiktaş'ın maç başı teklifini geri çeviren 35 yaşındaki başarılı futbolcunun, Göztepe'ye 1+1 yıllık imza atması bekleniyor.
194: Beşiktaş'ta 5 sezon forma giyen ve 2 şampiyonluk yaşayan Atiba Hutchinson 194 resmi maçta 9 gol kaydetti (Milliyet)
- 21.5.2018 12:53
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Atiba'nın yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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