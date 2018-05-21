Demba Ba Çin'e döndü – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'e döndü

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a>'e döndü

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer edilen dünyaca ünlü golcü Demba Ba, eski takımına geri döndü.

    1. 21.5.2018 13:08
    2. Güncelleme: 21.5.2018 13:19
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