Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)

Yarın:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)

15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspr (Gaziantep)

22 Nisan Pazar:

13.00 Samsunspor-Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

22 Nisan Pazar:

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)

15.30 Hatayspor-Sancaktepe Belediyespor (Antakya Atatürk)

15.30 Sivas Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.30 Bucaspor-Menemen Belediyespor (Yeni Buca)

15.30 Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

15.30 Tokatspor-İnegölspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.30 Mersin İdmanyurdu-Sarıyer (Mersin)

15.30 Tuzlaspor-Eyüpspor (Tuzla Belediye)

15.30 Afjet Afyonspor-Kastamonuspor 1966 (Zafer)

Beyaz Grup

22 Nisan Pazar:

15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Silivrispor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)

15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Karşıyaka (Büyükşehir Belediye Atatürk)

15.30 Niğde Belediyespor-Sakaryaspor (Niğde 5 Şubat)

15.30 Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (Şanlıurfa GAP)

15.30 Altay-Hacettepe (İzmir Atatürk)

15.30 Ottocool Karagümrük-BUGSAŞ Spor (Vefa)

15.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor (Karaelmas Kemal Köksal)

- TFF 3. Lig

1. Grup

22 Nisan Pazar:

15.30 Düzcespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Bayrampaşa-Bergama Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Orhangazi Belediyespor-Erbaaspor (Orhangazi İlçe)

15.30 12 Bingölspor-Çanakkale Dardanel (Bingöl)

15.30 Çatalcaspor-Kozan Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

15.30 Yomraspor-Bayburt Grup Özel İdare (Yomra İlçe)

15.30 Kemerspor 2003-Halide Edip Adıvarspor (Dr. Fehmi Öncel)

15.30 Erzin Belediyespor-Ofspor (Erzin İlçe)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Batman Petrolspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

2. Grup

22 Nisan Pazar:

15.30 Diyarbekirspor-1461 Trabzon (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Yeni Orduspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

15.30 Gölcükspor-Yeşil Bursa (Gölcük)

15.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Turgutluspor (Van Atatürk)

15.30 Ankara Demirspor-Muğlaspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Anagold 24 Erzincanspor (Darıca İlçe)

15.30 Erokspor-Anadolu Bağcılarspor (Atatürk Olimpiyat)

15.30 Tire 1922-Kırıkhanspor (Tire)

15.30 Ergene Velimeşespor-Pazarspor (General Basri Saran)

3. Grup

22 Nisan Pazar:

15.30 UTAŞ Uşakspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Kızılcabölükspor-Payasspor (Denizli Atatürk)

15.30 Ankara Adliyespor-Arsinspor (Ankara OSTİM)

15.30 Osmaniyespor-Tekirdağspor (Osmaniye 7 Ocak)

15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Çorum Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Karacabey Birlikspor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Tarsus İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Aydınspor 1923 (Sultanbeyli Gölet)

15.30 Elaziz Belediyespor-Cizrespor (Elazığ Atatürk)