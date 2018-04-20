Futbolda haftanın programı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Futbolda haftanın programı

    Futbolda haftanın programı

    Futbolda Süper Lig'e 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ise 32. hafta müsabakaları oynanacak.

    yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

    - Spor Toto Süper Lig

    Bugün:

    20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    Yarın:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

    16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

    22 Nisan Pazar:

    16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe ( Akhisar)

    19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

    23 Nisan Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

    - Spor Toto 1. Lig

    Bugün:

    18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)

    Yarın:

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)

    15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

    15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspr (Gaziantep)

    22 Nisan Pazar:

    13.00 Samsunspor-Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

    15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Ankara 19 Mayıs)

    15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

    18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)

    - TFF 2. Lig

    Kırmızı Grup

    22 Nisan Pazar:

    15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)

    15.30 Hatayspor-Sancaktepe Belediyespor (Antakya Atatürk)

    15.30 Sivas Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

    15.30 Bucaspor-Menemen Belediyespor (Yeni Buca)

    15.30 Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

    15.30 Tokatspor-İnegölspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

    15.30 Mersin İdmanyurdu-Sarıyer (Mersin)

    15.30 Tuzlaspor-Eyüpspor (Tuzla Belediye)

    15.30 Afjet Afyonspor-Kastamonuspor 1966 (Zafer)

    Beyaz Grup

    22 Nisan Pazar:

    15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Silivrispor (Kırklareli Atatürk)

    15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)

    15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Karşıyaka (Büyükşehir Belediye Atatürk)

    15.30 Niğde Belediyespor-Sakaryaspor (Niğde 5 Şubat)

    15.30 Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (Şanlıurfa GAP)

    15.30 Altay-Hacettepe (İzmir Atatürk)

    15.30 Ottocool Karagümrük-BUGSAŞ Spor (Vefa)

    15.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

    15.30 Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor (Karaelmas Kemal Köksal)

    - TFF 3. Lig

    1. Grup

    22 Nisan Pazar:

    15.30 Düzcespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

    15.30 Bayrampaşa-Bergama Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

    15.30 Orhangazi Belediyespor-Erbaaspor (Orhangazi İlçe)

    15.30 12 Bingölspor-Çanakkale Dardanel (Bingöl)

    15.30 Çatalcaspor-Kozan Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

    15.30 Yomraspor-Bayburt Grup Özel İdare (Yomra İlçe)

    15.30 Kemerspor 2003-Halide Edip Adıvarspor (Dr. Fehmi Öncel)

    15.30 Erzin Belediyespor-Ofspor (Erzin İlçe)

    15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Batman Petrolspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

    2. Grup

    22 Nisan Pazar:

    15.30 Diyarbekirspor-1461 Trabzon (Seyrantepe Spor Kompleksi)

    15.30 Kayseri Erciyesspor-Yeni Orduspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

    15.30 Gölcükspor-Yeşil Bursa (Gölcük)

    15.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Turgutluspor (Van Atatürk)

    15.30 Ankara Demirspor-Muğlaspor (TCDD Ankara Demirspor)

    15.30 Darıca Gençlerbirliği-Anagold 24 Erzincanspor (Darıca İlçe)

    15.30 Erokspor-Anadolu Bağcılarspor (Atatürk Olimpiyat)

    15.30 Tire 1922-Kırıkhanspor (Tire)

    15.30 Ergene Velimeşespor-Pazarspor (General Basri Saran)

    3. Grup

    22 Nisan Pazar:

    15.30 UTAŞ Uşakspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

    15.30 Kızılcabölükspor-Payasspor (Denizli Atatürk)

    15.30 Ankara Adliyespor-Arsinspor (Ankara OSTİM)

    15.30 Osmaniyespor-Tekirdağspor (Osmaniye 7 Ocak)

    15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Çorum Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

    15.30 Karacabey Birlikspor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

    15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Tarsus İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)

    15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Aydınspor 1923 (Sultanbeyli Gölet)

    15.30 Elaziz Belediyespor-Cizrespor (Elazığ Atatürk)

    1. 20.4.2018 09:51
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