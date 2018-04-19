Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Kulüpler Birliği Başkanı 'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje

    Kulüpler Birliği Başkanı <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'dan, 18 kulübün borcunu sıfırlayacak proje

    takımlarının katılımıyla kurulacak olan A.Ş, öncülüğünde 18 kulübün de borçlarının ödeneceği yeni bir proje geliştirdi.

    'de mücadele eden 18 takımın yıllardır üzerinde çalıştığı A.Ş kurulumunda sona doğru gelindi. Kulüpler Birliği Başkanı 'ın geçmiş dönemden gelen bu dev projeye hız vermesi üzerine hazırlanan yasa tasarısı ilgili bakanlığa sunuldu.

    Kaynakların doğru kullanımı için mali kontrol kurulunun da kurulacağı bu şirketin hayata geçmesiyle birlikte kulüplerin tüm borçlarının kapatılacağı dev bir proje üzerinde de çalışılıyor. Yasanın kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte Başkanı 'ın önderliğinde hazırlanan o projenin tüm ayrıntılar.

    4 KULÜBÜN BORCU 5.5 MİLYAR TL

    Yayın gelirleri 4 yıllığına uygun bir yerden fon bulup kredilendirilecek. ekipleri birbirine kefil olacak. Herkes gelecek paradan belli bir oranda alacak. Böylece kulüplerin borçları sıfırlanacak. Bilindiği gibi kulüplerin yayın gelirleri yıllık 590 milyon dolar. 4 yılda kulüplerin alacağı para toplam 2 milyar 360 bin dolar. Bu rakamın TL karşılığı 9 milyar 691 milyon TL. G.Saray, F.Bahçe, ve Trabzonspor'un toplam borçları 5 milyar 417 milyon lirayı buluyor. Diğer kalan 14 kulübün borçları eklendiğin de bu rakımın 8 milyar civarında olduğu belirtiliyor.

    SÜPER LİG AŞ NEDİR?

    A.Ş'nin kurulmasıyla kulüpler şirket mantığıyla yönetilecek. AŞ Türk futbolu ile ilgili önemli kararlara da imza atabilecek.

    Örneğin Süper Lig yayın ihalesini ve diğer hakların pazarlamasını da Süper Lig A.Ş yapacak. 'nin yayın gelirindeki payı yüzde 12'den yüzde 4'e düşecek. Böylece kulüplerin alacağı para daha da yükselecek.

    Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin ödemeleri de bu şirket üzerinden yapılacak. Kulüplerin mali yapısı kriterlerine göre Süper Lig A.Ş üzerinden incelenecek. Gerekirse kulüplere cezalar verilecek. Şirketleşme modeli 1. Lig'e de uygulamaya konulacak.

    1. 18.4.2018 18:57
    2. Güncelleme: 19.4.2018 02:12
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