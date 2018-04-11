Süper Lig'e 'Brad Pitt' ayarı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'e '' ayarı!

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    Fatih Terim, G.Birliği yenilgisi sonrası "Rakip seyirci centilmen. Zaten bizim taraftarımız da çoktu. Ankara deplasman sayılmaz" dedi ama bir de gerçekler var. Gençlerbirliği bu statta Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra Galatasaray'ı da yendi. Ümit Özat'ın savunma dizilişini Fatih Terim çözemedi. Cimbom belki de şampiyonluğu Ankara'da bıraktı. Başakşehir evinde Yeni Malatya'yı Visca-Elia ikilisinin akıl dolu işbirliğiyle geçti. Liderliği kaparak haftaya TT Stadı'ndaki G.Saray maçında beraberlik avantajını cebine koydu. Şimdi gözler Arda Turan ve Fatih Terim'de olacak..

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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