Fatih Terim, G.Birliği yenilgisi sonrası "Rakip seyirci centilmen. Zaten bizim taraftarımız da çoktu. Ankara deplasman sayılmaz" dedi ama bir de gerçekler var. Gençlerbirliği bu statta Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra Galatasaray'ı da yendi. Ümit Özat'ın savunma dizilişini Fatih Terim çözemedi. Cimbom belki de şampiyonluğu Ankara'da bıraktı. Başakşehir evinde Yeni Malatya'yı Visca-Elia ikilisinin akıl dolu işbirliğiyle geçti. Liderliği kaparak haftaya TT Stadı'ndaki G.Saray maçında beraberlik avantajını cebine koydu. Şimdi gözler Arda Turan ve Fatih Terim'de olacak..
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
-
Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
-
Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
-
Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
Süper Lig'e 'Brad Pitt' ayarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.