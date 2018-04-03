Avrupa'nın en iyisi bir Türk takımı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'nın en iyisi bir takımı!

    <a href="/index/avrupa?id=e5196dd8-98e8-4283-941d-9916d698189f" class="" rel="tag">Avrupa</a>'nın en iyisi bir <a href="/index/turk?id=f58c6c4d-4579-4c40-8700-54458273c8f1" class="" rel="tag">Türk</a> takımı!

    İç saha performansı bakımından Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımlarla karşılaştırıldığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi bir Türk takımına ait.

    İşte Avrupa'nın en iyisi...

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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