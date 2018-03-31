Malatya geriden geldi, farka koştu

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 27. hafta başladı. Ligin 27. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Başkent ekibi, deplasmanda 1-0 öne geçtiği müsabakayı 4-1'lik yenilgiyle tamamladı.



Malatyaspor bu sonuçla puanını 37'ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan Aydın'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde Adem topu ağlarla buluşturdu, ancak hakem elle oynama kararı vererek golü iptal etti.

33. dakikada Adem ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı, hakem faul atışı verdi. Ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruşu kullanan Aytaç topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Chabake'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Pereira'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

72. dakikada sol kanatta Cissokho'nun pasında Gilberto kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top Hopf gole izin vermedi.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Cissoko'nun pasında Gilberto'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top kalecinin sağından top ağlarla buluştu. 3-1

9+3. dakikada Boutalib'in ara pasında topla buluşan Gilberto'nun ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1