"Takımı 'yengeçspor'a çevirdi" – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    "Takımı 'yengeçspor'a çevirdi"

    "Takımı 'yengeçspor'a çevirdi"

    Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den söz ediyorum.. Şampiyonluğa oynayan dört takım.. Biri "Üç Büyükler.." Öbürü, küçük, minnacık, seyircisi bile olmayan kulübün "Büyük" futbol takımı..
    Bir tesadüf bu dört İstanbul takımını geçen hafta arka arkaya iki gece oynanan iki derbide karşı karşıya getirdi.
    Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir- Beşiktaş..
    Sonuç?.
    On paralık futbol yok.. Çünkü..
    Bu dört takımın dördünün de başında "Büyük Hoca" yok!.
    Bakın, antrenör falan demiyorum.. Öylesi var.. Takımı iyi hazırlamak kolay. Biraz kafası çalışan, biraz uğraşan, arayan, gelişmeleri izleyen biri bunu kolay yapar.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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