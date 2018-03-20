"Takımı 'yengeçspor'a çevirdi"
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den söz ediyorum.. Şampiyonluğa oynayan dört takım.. Biri "Üç Büyükler.." Öbürü, küçük, minnacık, seyircisi bile olmayan kulübün "Büyük" futbol takımı..
Bir tesadüf bu dört İstanbul takımını geçen hafta arka arkaya iki gece oynanan iki derbide karşı karşıya getirdi.
Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir- Beşiktaş..
Sonuç?.
On paralık futbol yok.. Çünkü..
Bu dört takımın dördünün de başında "Büyük Hoca" yok!.
Bakın, antrenör falan demiyorum.. Öylesi var.. Takımı iyi hazırlamak kolay. Biraz kafası çalışan, biraz uğraşan, arayan, gelişmeleri izleyen biri bunu kolay yapar.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:13
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Transferi duyurdular! 40 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
wolverine82 tamam işte zaten talisca da m.unıted e gitmek istiyordu biz 20 ye alalım 40 a satalım hemen temiz para
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 7
Yorum
burçak hocanıda al git konu kapanmıştır
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 7
Yorum
hokka FB sevginizden şüphemiz yok ancak yanlış hoca ve yönetici tercihlerinizle bu günlere geleceğiniz belliydi zaten.Neyin peşindesin
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