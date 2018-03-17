Bursaspor Stancu ile kazandı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u 83. dakikada Bogdan Stancu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Bursaspor 27. haftada Antalyaspor'a konuk olacak. Yiğidolar ise Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Grozav'ın uzun pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
6. dakikada ev sahibi ekipten Agu'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar topa sahip oldu.
31. dakikada Ndinga'nın uzun pasında Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleye giden topu ön direkte bulunan Ekong, kornere gönderdi.
44. dakikada konuk takım atağında, Papp'ın Bursaspor ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
59. dakikada Kembo'nun ara pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
71. dakikada Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
81. dakikada konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası içine gönderilen uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Bursaspor, Rumen golcüsü Stancu'nun golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aziz Eraltay'ın pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:18
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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