Bursaspor Stancu ile kazandı! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Stancu ile kazandı!

    Bursaspor Stancu ile kazandı!

    'in 26. hafta mücadelesinde , Demir Grup 'u 83. dakikada Bogdan Stancu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

    Bu galibiyetle yeşil-beyazlılar puanını 33 yaptı ve 11. sırada yer aldı. ise 38 puanla 8. sırada kaldı.

    27. haftada 'a konuk olacak. Yiğidolar ise 'u ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    1. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Grozav'ın uzun pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

    6. dakikada ev sahibi ekipten Agu'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar topa sahip oldu.

    31. dakikada Ndinga'nın uzun pasında Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleye giden topu ön direkte bulunan Ekong, kornere gönderdi.

    44. dakikada konuk takım atağında, Papp'ın Bursaspor ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak kornere çeldi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    59. dakikada Kembo'nun ara pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

    71. dakikada Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

    81. dakikada konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası içine gönderilen uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    83. dakikada Bursaspor, Rumen golcüsü Stancu'nun golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aziz Eraltay'ın pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

    89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırdı.

    Karşılaşma, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:18
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