"Bu derbi 11'e 11 bitmez" – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    "Bu 11'e 11 bitmez"

    "Bu <a href="/index/derbi?id=52a87c09-bee2-4028-8232-039eae298784" class="" rel="tag">derbi</a> 11'e 11 bitmez"

    TÜZEMEN VE BİLGİÇ'TEN DEĞERLENDİRME

    Gürcan Bilgiç ile Levent Tüzemen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini masaya yatırdı[Sabah]

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:01
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