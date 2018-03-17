"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
TÜZEMEN VE BİLGİÇ'TEN DEĞERLENDİRME
Gürcan Bilgiç ile Levent Tüzemen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini masaya yatırdı[Sabah]
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:01
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Hayaller gerçekleşti
Toplam 1
Yorum
onur menejerinin lobisi iyiymiş takipeden biri olarak söylüyorum abartılan ve milli seviyede bir oyuncu değil kesinlikle,ortasıra takım oyuncusu
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Beşiktaş Tekir'i arıyor
Toplam 1
Yorum
1903 o kedi buraya gelecek :)
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Önce Talisca sonra Benfica
Toplam 3
Yorum
en başından Bundan sonra yıldız adaylarını alırken bonservisi ile alın. BEŞİKTAŞ TA PARLIYORLAR. YALNIZ NEGREDO GİBİ YAŞI GEÇMİŞ OLMASIN ELDE KALIR.
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