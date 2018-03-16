Osmanlıspor farklı kazandı
Osmanlıspor, deplasmanda galibiyetle tanıştı- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen başkent temsilcisi, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı
Ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk olan Osmanlıspor, maçtan farklı galibiyetle ayrıldı.
Serdar Gürler ve Mehmet Batdal'ın ikişer golüyle rakibini 4-0 mağlup eden başkent temsilcisi, ilk deplasman galibiyetini elde etti. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Osmanlıspor, üst üste ikinci karşılaşmasını kazandı.
Milli takıma davet edilen Osmanlıspor'un en skorer ismi Serdar Gürler, gol sayısını 9'a yükseltti. Devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan ve bu sezon ligde golü bulunmayan Metmet Batdal, Karabük'te rakip fileleri iki kez havalandırarak şanssızlığını kırdı.
Bu galibiyetle puanını 27 yapan Osmanlıspor, daha önce deplasmanda oynadığı 12 maçta 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.
Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:45
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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