Osmanlıspor farklı kazandı – Fotomaç – 16 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Osmanlıspor farklı kazandı

    Osmanlıspor farklı kazandı

    Osmanlıspor, deplasmanda galibiyetle tanıştı- 'in 26. haftasında 'u 4-0 yenen başkent temsilcisi, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

    Ligin son sırasında yer alan 'a konuk olan Osmanlıspor, maçtan farklı galibiyetle ayrıldı.

    Serdar Gürler ve 'ın ikişer golüyle rakibini 4-0 mağlup eden başkent temsilcisi, ilk deplasman galibiyetini elde etti. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Osmanlıspor, üst üste ikinci karşılaşmasını kazandı.

    Milli takıma davet edilen Osmanlıspor'un en skorer ismi Serdar Gürler, gol sayısını 9'a yükseltti. Devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan ve bu sezon ligde golü bulunmayan Metmet Batdal, Karabük'te rakip fileleri iki kez havalandırarak şanssızlığını kırdı.

    Bu galibiyetle puanını 27 yapan Osmanlıspor, daha önce deplasmanda oynadığı 12 maçta 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.

    Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN