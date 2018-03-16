Nefes kesen maç Antalyaspor'un – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Nefes kesen maç 'un

    Nefes kesen maç Antalyaspor'un

    'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan , 26. haftada 'ya konuk oldu. Akdeniz ekibi, 'daki karşılaşmayı 3-2 kazandı; ligde bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.

    'a galibiyeti getiren golleri 42'de Deniz Kadah, 53'te Souleymane Doukara ve 82'de Harun Alpsoy kaydetti.

    'nın gollerini 66 ve 70'te Mbaye Diagne attı.

    Evsahibi ekibinde Bernard Mensah, 50'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.

    Ligde 3 maç (2 yenilgi, 1 beraberlik) sonra kazanan teknik direktör yönetimindeki Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti.

    Ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:06
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