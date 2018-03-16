Nefes kesen maç Antalyaspor'un

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42'de Deniz Kadah, 53'te Souleymane Doukara ve 82'de Harun Alpsoy kaydetti.



Kasımpaşa'nın gollerini 66 ve 70'te Mbaye Diagne attı.



Evsahibi İstanbul ekibinde Bernard Mensah, 50'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.



Ligde 3 maç (2 yenilgi, 1 beraberlik) sonra kazanan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti.



Ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.