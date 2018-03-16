Nefes kesen maç Antalyaspor'un
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Antalyaspor, 26. haftada Kasımpaşa'ya konuk oldu. Akdeniz ekibi, İstanbul'daki karşılaşmayı 3-2 kazandı; ligde bu sezon deplasmanda ilk kez galip geldi.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42'de Deniz Kadah, 53'te Souleymane Doukara ve 82'de Harun Alpsoy kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini 66 ve 70'te Mbaye Diagne attı.
Evsahibi İstanbul ekibinde Bernard Mensah, 50'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Ligde 3 maç (2 yenilgi, 1 beraberlik) sonra kazanan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti.
Ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:06
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
Nefes kesen maç Antalyaspor'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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